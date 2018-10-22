В Одесской области микроавтобус раздавил годовалого ребенка

В Одесской области в селе Белолесье Татарбунарского района водитель микроавтобуса по неосторожности совершил наезд на годовалого мальчика, в результате чего ребенок погиб на месте. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает местное издание Бессарабия INFORM.

Отмечено, что трагедия произошла возле одного из частных домов, где велись масштабные строительные работы.

"Пока отец руководил процессом, а мать уехала в районный центр, их сын, которому исполнился только один год и два месяца, остался без пристального внимания взрослых. Вместе с другими детьми мальчик играл на улице. В какой-то момент от дома начал отъезжать микроавтобус. По словам водителя, он начал движение назад и видел, как дети разбежались в стороны. Мужчина не предполагал, что в "мертвой" зоне оказался маленький мальчик", - говорится в сообщении.

В результате, как отмечается, автомобиль дважды переехал ребенка. От полученных многочисленных телесных повреждений малыш погиб на месте происшествия.

Как сообщается, разъяренные свидетели избили водителя. После обследования и оказания медицинской помощи виновника ДТП отправили в Одессу, где суд должен избрать для него меру пресечения.

Ранее во Львовской области от травм, полученных в дорожно-транспортном происшествии, умер трехмесячный младенец.

Перед этим в Черновицкой области в дорожно-транспортном происшествии в селе Йорданешты Глыбоцкого района погиб двухлетний ребенок.

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Источник: korrespondent.net