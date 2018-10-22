В Одесской области микроавтобус раздавил годовалого ребенка

В Одесской области в селе Белолесье Татарбунарского района водитель микроавтобуса по неосторожности совершил наезд на годовалого мальчика, в результате чего ребенок погиб на месте. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает местное издание Бессарабия INFORM.
Отмечено, что трагедия произошла возле одного из частных домов, где велись масштабные строительные работы.
"Пока отец руководил процессом, а мать уехала в районный центр, их сын, которому исполнился только один год и два месяца, остался без пристального внимания взрослых. Вместе с другими детьми мальчик играл на улице. В какой-то момент от дома начал отъезжать микроавтобус. По словам водителя, он начал движение назад и видел, как дети разбежались в стороны. Мужчина не предполагал, что в "мертвой" зоне оказался маленький мальчик", - говорится в сообщении.
В результате, как отмечается, автомобиль дважды переехал ребенка. От полученных многочисленных телесных повреждений малыш погиб на месте происшествия.
Как сообщается, разъяренные свидетели избили водителя. После обследования и оказания медицинской помощи виновника ДТП отправили в Одессу, где суд должен избрать для него меру пресечения.
Ранее во Львовской области от травм, полученных в дорожно-транспортном происшествии, умер трехмесячный младенец.
Перед этим в Черновицкой области в дорожно-транспортном происшествии в селе Йорданешты Глыбоцкого района погиб двухлетний ребенок.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.