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22. 10. 2018

Появилось видео крушения поезда на Тайване

Камера видеонаблюдения на вокзале запечатлела момент крушения тайваньского пассажирского поезда, следовавшего из Тайбэя в Тайдун в воскресенье, 21 октября.

Как сообщалось, по неизвестной причине скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов, несколько вагонов перевернулись. На момент аварии в поезде находились 310 человек.

По последним данным, погибли 22 человека, 171 человек пострадал. Ведется расследование катастрофы.

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Источник: korrespondent.net

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