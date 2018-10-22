НАПК проведет полную проверку декларации Трубы

Национальное агентство по предупреждению коррупции начнет полную проверку декларации, представленной директором Государственного бюро расследований Романом Трубой. Решения об этом, а также о результатах и продолжении других проверок приняты на заседании Национального агентства, сообщает НАПК 22 октября.
Национальному агентству поступило письмо от прокуратуры Киева по отображению недостоверных сведений в декларации за 2017 год, представленной Трубой Романом Михайловичем.
Директор ГБР является лицом, занимающим ответственное и особо ответственное положение, поэтому его декларация подлежит полной проверке.
Напомним, Труба объявил о начале работы Госбюро расследований 16 августа. В полном объеме работа ГБР будет запущена в ноябре.
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Источник: korrespondent.net
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