Александр Хуг в последний раз едет на Донбасс

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, чьи полномочия заканчиваются в конце месяца, в понедельник 22 октября отправляется на Восточную Украину, сообщает пресс-служба Миссии.

Отмечается, что поездка на Донбасс продлится до 27 октября, а ее целью станет оценка ситуации в области безопасности и ее влияние на гражданских лиц.

"Заместитель главного наблюдателя Специальной миссии по наблюдению ОБСЕ в Украине Александр Хуг отправляется на восточную Украину с 22 по 27 октября, чтобы оценить ситуацию в области безопасности в этом районе и ее влияние на гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Александр Хуг посетит Луганскую и Донецкую области, встретит там сотрудников СMM ОБСЕ, а также будет взаимодействовать с гражданскими лицами с обеих сторон контактной линии. Он также посетит город Днепр в начале недели.

Ранее сообщалось, что срок полномочий замглавы миссии ОБСЕ в Украине истекает 31 октября.

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Источник: korrespondent.net