Кремль отреагировал на разрыв ракетного договора

Вашингтон пока не предпринимал никаких действий по выходу из договора о ракетах средней и меньшей дальности в рамках процедуры, предусмотренной самим соглашением. Об этом в понедельник, 22 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.
"Мы категорически не согласны с тем, что Россия нарушает ДРСМД. Россия была и остается приверженной положениям этого Договора. Намерение выйти из этого документа, конечно, вызывает обеспокоенность, ибо подобные шаги, будь они предприняты в реальности, они сделают мир более опасным", - сказал Песков.
В самом документе, подчеркнул он, прописана процедура выхода из этого соглашения. "Пока никаких действий, прописанных в тексте, направленных на выход из этого документа, США не предпринимали", - сказал Песков, напомнив, что де-юре выход из ДРСМД занимает полгода.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно категорически отвергал обвинения в адрес РФ "в плане нарушения положений" Договора.
"Напротив, достаточно экспертно на различных уровнях мы приводили доказательства того, что именно США размывают основы и основные положения этого Договора и устанавливая антиракеты, способные быть не только перехватчиками, но и ракетами малой и средней дальности, используя ударные беспилотники, которые де-факто являются ничем иным, как ракетами малой и средней дальности", - сказал Песков.
Как сообщалось, на прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.
В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.
Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.
Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
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Источник: korrespondent.net
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