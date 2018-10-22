Бойня в Керчи: в Крыму отменили режим чрезвычайной ситуации

В аннексированном Крыму отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный на полуострове после взрыва и стрельбы в керченском политехническом колледже 17 октября. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает пресс-служба так называемого "Совета министров Крыма".

"Отменить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования для органов управления и сил территориальной подсистемы "Республики Крым" единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе.

Ранее политехнический колледж в Керчи не возобновил свою работу в понедельник, 22 октября, как планировалось.

Напомним, в прошлую среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа.

Сообщалось также, что в больницах остается полсотни людей, пострадавших во время бойни в керченском колледже.

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Источник: korrespondent.net