В Керчи произошел взрыв газа, есть пострадавший

В Керчи произошел взрыв газового баллона и пожар в офисном здании. Пострадал один человек. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

"По предварительной информации, меняли газовые баллоны в офисе одной из фирм. Сейчас проверяем информацию. Имело место неосторожное обращение с баллоном при его замене, его уронили, в результате чего сорвало вентиль и произошло образование газовоздушной смеси с последующим воспламенением. Пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что сообщение о ЧП поступило в 12:30. На место направлены два экипажа пожарно-спасательной службы, в 12:46 возгорание было ликвидировано.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, десятки пострадали. Вскоре выяснилось, что бойню устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.

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Источник: korrespondent.net