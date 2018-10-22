В Евросоюзе призывают сохранить ракетный договор

В Евросоюзе надеются, что США и Россия продолжат переговоры и смогут сохранить в силе Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявила в понедельник, 22 октября, представитель главы европейской дипломатии Майя Косьянчич, пишет Интерфакс-Украина.

"Нужно, чтобы США и Россия сохраняли конструктивный диалог, нацеленный на спасение этого договора и на его полную и подлежащую верификации имплементацию", - сказала она.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

В Кремле сегодня заявили, что Вашингтон пока не предпринимал никаких действий по выходу из договора о ракетах.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.

Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net