ВВС Бельгии решили перевооружить истребителями F-35

Бельгийское правительство приняло решение приобрести у Соединенных Штатов истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом в воскресенье, 21 октября, сообщает DeMorgen.

Как отмечается, истребители понадобятся для перевооружения ВВС страны.

Планируется приобрести 34 новейших истребителя. На закупку власти страны потратят примерно €15 млрд.

В качестве истребителей, которые правительство страны было готово купить, рассматривались F-35 Lightning II и британский истребитель Eurofighter Typhoon. Решение было принято в пользу американских истребителей.

Ранее США запретили полеты всех истребителей пятого поколения F-35 на время массовой проверки машин.

Позже Минобороны США возобновило полеты 80% истребителей после проверки их двигателей.

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Источник: korrespondent.net