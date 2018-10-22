"Ненависть". Новые подробности бойни в Керчи

Появилось полное видео нападения в политехническом колледже Керчи. На ней видно, как Владислав Росляков заходит в колледж в майке с надписью "Ненависть", а потом идет по коридорам и расстреливает всех, кто попадается у него на пути.

На видео есть еще один человек, который наблюдает за происходящим, и журналисты предположили, что у Рослякова был сообщник. В СМИ также появились данные о том, как он готовился к массовому убийству. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Видео бойни в Керчи

21 октября телеканал Вести.Крым обнародовал видео с камер наблюдения из политехнического колледжа в Керчи, где 17 октября в результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек.

"... после трагедии так много слухов, домыслов, предположений, и так важно знать правду, что редакция крымских Вестей решилась обнародовать эти кадры", - говорил диктор в видеозаписи эфира.

Спустя несколько часов видео было удалено. На сайте осталась заметка о видео с камер наблюдения, но без ссылки на сам ролик. Однако видео сохранилось в Telegram.

На кадрах видно, что Росляков заходит в колледж не с центрального входа, а с запасного, который не охраняется - там нет ни металлоискателей, ни рамок, ни вахтера.

В руках у Рослякова большая сумка, за плечами рюкзак, в которых лежат оружие, взрывпакеты и дымовые шашки, на нем белая футболка с надписью "Ненависть", черные брюки и берцы.

Его внешний вид напоминает Эрика Харриса, который вместе с другом расстрелял шоклу Колумбайн. Только у него на футболке было написано "Естественный отбор".

Харрис, сыгравший его актер в фильме о Колумбайне и Влад Росляков / Mash

Росляков поднимается по лестнице на второй этаж, около лифта с кем-то здоровается, и они вдвоем идут дальше по коридору. Далее съемка прерывается.

Следующие кадры: Росляков в коридоре около окна напротив входа в один из кабинетов копается в своем рюкзаке - по всей видимости, готовит взрывное устройство к детонации.

"Росляков ставит рюкзак на стол в коридоре и, по всей видимости, взводит механизм бомбы. После он спускается в холл на первом этаже возле турникета. Садится на скамейку возле буфета и ждет. Чуть после встает и смотрит на телефон, возможно, сверяет время. Заходит в буфет и почти сразу выходит из него уже без рюкзака", - говорилось в пояснении к видеозаписи.

После этого он поднимается на второй этаж, и в этот момент, когда в колледже была большая перемена, раздается взрыв. На кадрах видно, как волной взрыва выбило двери, дети бегут, осколки разлетаются на большое расстояние.

Ученики разбегаются, закрывая голову руками, коридор заполняется дымом. Все стекла холла около центрального входа буквально вынесены. Те, кто был ближе к эпицентру взрыва лежат на полу. Раненые пытаются отползти.

Следующие кадры - Росляков идет по второму этажу, навстречу ему женщина, которая в следующем кадре оказывается на полу.

В конце коридора появляется ученик - Росляков стреляет в него, студент пытается убежать, но второй выстрел настигает его в спину и он падает.

Росляков идет дальше спокойной походкой, постоянно неспешно перезаряжая дробовик.

Затем он стреляет в окна, в мониторы в компьютерном классе, в огнетушитель.

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Росляков готовился к убийству больше года

Следователи выяснили, что Росляков готовился к нападению более полутора лет - с январе 2017 года, пишет Газета.Ру со ссылкой на источник. Отмечается, что он действовал в одиночку.

В частности, Росляков тренировался взрывать самодельные устройства, предположительно на поле, которое находится неподалеку от дома, где он жил с матерь. Сейчас полиция проводит там проверки.

Также соообщается, что на этом поле он сжег личные вещи - тетради, фотографии, флешки, сим-карту. Среди сгоревших вещей оказались оплавленный нож и детали ноутбука.

Кроме того, Росляков сжег Библию - на поле были обнаружены обгоревшие страницы, на одной из которых был подчеркнут стих "Собери народ, мужей, жен и детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали, и чтоб учились и боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона Его".

В распоряжение телеканала РЕН-ТВ попало видео, на котором видно, как молодой человек несет на поле, где он тренировался приводить в действие самодельные взрывные устройства, сейф - предположительно, позже он его закопал. Содержимое сейфа пока неизвестно.

По одной из версий, взрывное устройство Росляков мог сделать из тротила, извлеченного из снарядов времен Второй мировой войны. В Керчи остается много боеприпасов, которые время от времени находят "черные копатели".

Взрывное устройство было начинено металлическими предметами - шайбами и изогнутыми гвоздями. Сообщалось, что они инфицированы, поэтому в ранах от них быстро развивалось воспаление и абсцессы.

Обращению с оружием Росляков обучался в июле - он прошел шестичасовую программу в центре подготовки в Симферополе. Сертификат, необходимый для получения лицензии на покупку оружия, датирован 18 июля 2018 года.

Как рассказал СМИ представитель центра, юноша отличался от тех, кто проходил обучение, только возрастом.

"Он ничем не выделялся, был спокойным, уверенным и малоразговорчивым. Он отстрелялся хорошо, на вопрос, где учился, он сказал, что занимался стрельбой. Он сдал теорию, все знал, отстрелял из гладкоствольного оружия уверенно - пробный и два зачетных выстрела", - рассказали представители центра.

8 сентября 18-летний студент получил разрешение на ношение оружия после того, как прошел необходимые тесты и психологическую экспертизу.

СМИ также сообщали, что Росляков обучался стрельбе в международном детском центре Артек - по программе патриотического воспитания МВД России. Однако в лагере и министерстве отрицают эту информацию.

Также, стало известно, где Росляков взял деньги на покупку оружия. Как сообщил сайт kp.ru, 76-летняя бабушка Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

Ранее следователи выяснили, что ружье и 150 патронов к нему Росляков купил сам на законных основаниях за пять дней до трагедии.

Заместитель главы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук рассказал, что устроившим расстрел в керченском колледже студентом двигала ненависть к людям.

"Тщательно все спланировал, и его действия были основаны на ненависти к обществу, в котором он жил, к тем ребятам, с которыми учился, и учителям, которые работали в колледже", - заявил он.

Он добавил, что Росляков стал жертвой культа насилия, от которого особенно страдают люди с деформированной психикой.

Сообщник преступления

На видео есть еще один человек, который наблюдает за происходящим, и журналисты предположили, что у Рослякова был сообщник, пишет Коммерсант. Ранее о том, что стрелку мог кто-то помогать, говорил глава Крыма Сергей Аксенов.

Если сообщник все-таки был, то теперь он точно попытается замести следы, пишет газета со ссылкой на адвоката.

"Говорить о том, что парень, которого видно на кадрах, был сообщником или контролировал действия Рослякова, пока нельзя. Но действия последнего похожи на действия профессионала, который долго и основательно готовился ко всему. Момент хаотичной стрельбы говорит о том, что, может быть, он не все до конца продумал. После того, как Росляков сначала отказался идти в библиотеку, по заранее продуманному маршруту, он стал действовать сумбурно", - сказал рист Константин Трапаидзе.

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Источник: korrespondent.net