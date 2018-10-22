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22. 10. 2018

Путин подписал указ о санкциях против Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Причиной санкций названы "недружественные действия Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

В тексте указа от всех органов власти и физических лиц - резидентов РФ требуется "в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры".

Суть санкций и лиц, на которых они будут распространяться, поручено определить правительству России.

Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению правительства РФ в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц РФ.

Напомним, в конце сентября  Минэкономики Украины ввело санкции против ряда российских компаний, заключивших контракты на деятельность в "ЛНР".

Ранее в РФ создали департамент противодействия санкциям. Он занимается разработкой и реализацией мер по снижению влияния ограничительным мерам.

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Источник: korrespondent.net

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