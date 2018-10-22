В ряде городов Украины начался отопительный сезон

В ряде городов Украины - во Львове, Одессе, Тернополе, Днепре, Черновцах - в понедельник, 22 октября, стартовал отопительный сезон. Об этом сообщают пресс-службы горсоветов.
Согласно сообщению пресс-службы городского совета Львова, в отопительном сезоне 2018-2019 года ЛГКП Львовтеплоэнерго будет подавать отопление в более 1600 жилых домов, 198 образовательных учреждений (школы, садики) и 46 медицинских учреждений (больницы, поликлиники).
"ЛКП Зализнычнетеплоэнерго будет подавать отопление в 524 жилых дома, 42 учебных заведения (школы и садики) и 6 медицинских учреждений", - говорится в сообщении.
Подача тепла будет регулироваться в зависимости от температуры наружного воздуха.
Как сообщается на сайте городского совета Одессы, все котельные, находящиеся на балансе КП ТГО, подготовлены к работе в зимний период.
"Из 4 котельных, находящихся на обслуживании, также все готовы к работе", - говорится в сообщении.
Включение систем теплоснабжения будет производиться поэтапно. В первую очередь тепло получат объекты здравоохранения, а также школы и дошкольные заведения.
"В связи с понижением среднесуточной температуры внешнего воздуха разрешить коммунальному предприятию тепловых сетей и предприятиям, котельные которых обеспечивают теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы города, начать с 22 октября отопительный сезон для населения и других потребителей, а также для лечебных учреждений, школ и дошкольных заведений Тернополя", - говорится в сообщении пресс-службы Тернопольского городского совета.
"Сразу после выходных все коммунальные предприятия и организации, эксплуатирующие коммунальные и производственно-отопительные котельные и тепловые сети города, проведут пуск объектов теплоснабжения с подачей тепловой энергии для отопления и снабжения горячей воды потребителям", - говорится в сообщении на сайте городского совета Днепра.
Также отопительный сезон начался и в Черновцах. Об этом сообщил руководитель КП Черновцытеплокоммунэнерго Александр Меленчук, пишет Укринформ в понедельник, 22 октября.
По его словам, четыре бригады тепловиков запускают все котельные города.
"Если сбоев в системе не будет, то до конца дня в квартирах черновчан уже будут теплые батареи", - рассказал Меленчук.
Первыми должны подключить котельные, которые обслуживают здания социальной сферы.
Напомним, 1 октября во Львове начали включать отопление в бюджетных организациях.
Также сообщалось, что КГГА приняла решение о начале отопительного сезона в столице с 15 октября.
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Источник: korrespondent.net
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