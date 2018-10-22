Холода в Украине: население скупает обогреватели

В Украине вместе с приходом холодов фиксируют резкий всплеск спроса на приборы индивидуального обогрева для жилья. С ростом интереса покупателей поднимаются и ценники на сами приборы, передает в понедельник, 22 октября, UBR.ua.

Как рассказали изданию продавцы, число запросов в интернете "купить обогреватель" начало интенсивно увеличиваться в этом году с 23 сентября, а пик пришелся на 30 сентября - 6 октября. После чего, с приходом потепления по всей территории Украины, спрос пошел на спад.

"Чаще всего люди вспоминают о том, что нужно купить обогреватель, конвектор и т. п. с наступлением холодов и до включения отопления. После чего спрос перестает расти. В основном люди покупают тепловентиляторы на работу и конвекторы домой. Опытные пользователи берут инфракрасные обогреватели, стилизованные под картины: и тепло, и интерьер не портит. У нас с 1 октября по сегодняшний день динамика продаж "плюс" 160%", - рассказал менеджер одного из интернет-магазинов Иван Братусь.

Отмечается, что увеличение спроса также повлияло и на цены. Например, один из "ходовых" обогревателей в пиковые дни прибавляет в цене по $10.

Ранее НКРЭКУ повысила тарифы на отопление и горячую воду для потребителей Дарницкой ТЭЦ (ООО Евро-реконструкция) в Киеве.

Также сообщалось, что правительство на заседании 3 октября приняло решение о начале отопительного сезона с 15 октября.

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Источник: korrespondent.net