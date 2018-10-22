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22. 10. 2018

Суд отправил Нагорного в СИЗО

Апелляционный суд Киева избрал подозреваемому в госизмене бизнесмену Тимофею Нагорному, бывшему мужу олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой, меру пресечения в виде содержания в СИЗО. Об этом в понедельник, 22 октября, пишет LIGA.net.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры отменить решение суда об аресте до 30 ноября с возможностью залога. Суд постановил избрать меру пресечения в виде ареста до 30 ноября без права залога, и взять Нагорного под стражу в зале суда.

Ранее в СБУ заявили о получении сведений о вербовке Нагорного российской Федеральной службой безопасности.

Как сообщалось, ранее Печерский суд Киева арестовал с правом залога более чем 500 тысяч гривен бизнесмена Нагорного. 

Позже за Нагорного внесли залог в размере 538 600 гривен, и он вышел на свободу.

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Источник: korrespondent.net

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