КНДР минуя санкции завезла из Китая предметы роскоши на $640 млн

Северная Корея импортировала предметы роскоши из Китая в 2017 году не менее чем на $640 млн. Это нарушает режим санкций, введенный США против КНДР, передает в понедельник, 22 октября, Reuters.
По данным агентства, в Северной Корее распространяются слухи о том, что семья лидера страны Ким Чен Ына купила у Китая гидросамолет, несколько дорогих музыкальных инструментов, телевизоры, автомобили, часы, меха и даже ликеры - как для самого лидера, так и для элиты, которая поддерживает его режим.
Издание отмечает, что, если эта санкционная лазейка будет и дальше расширяться, Ким Чен Ын достигнет своей цели - нейтрализации санкций без закрытия ядерной программы.
По имеющимся данным, импорт предметов роскоши из Китая в КНДР в прошлом году составил 17,8% от всего китайского импорта, который оценивается в $3,7 млрд. Причем из перечисленных выше товаров около половины суммы приходится на телевизоры ($340 млн), затем следуют седаны ($204 млн) и ликеры ($35 млн).
Отмечается, что с января по август 2018 года торговля между Китаем и Северной Кореей сократилась на 57,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до $1,51 млрд.
По подсчетам агентства, с момента вступления в должность Ким Чен Ына в 2011 году Северная Корея оставила в luxury-магазинах Китая более $4 млрд.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал на встречу с государственным секретарем США Майклом Помпео на автомобиле Rolls Royce Phantom, ввоз которого в КНДР запрещен американскими санкциями.
Напомним, США отказываются снимать санкции с Северной Кореи, заявляя, что только обещания о денуклеаризации для этого недостаточно.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.