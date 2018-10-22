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22. 10. 2018

В Черновцах ребенок умер от менингококковой инфекции

В Черновцах от менингококковой инфекции умер третьеклассник школы №42. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает Чернівецький промінь.

В областном лабораторном центре Минздрава рассказали, что у ребенка был стремительный ход заболевания. Еще в пятницу мальчик приходил на уроки и хорошо себя чувствовал. Однако уже в понедельник утром он умер.

В школе будут работать медики и специалисты лабораторного центра. Они обследуют всех детей и педагогов, которые перебывали в контакте с больным, поскольку менингит передается воздушно-капельным путем.

Напомним, в сентябре в Сумах 10 детей попали в больницу с менингитом, все из разных школ.

Напомним, в селе Порошково на Закарпатье была зафиксирована вспышка менингита. Тогда умерла восьмилетняя девочка. Всего заболели 11 детей.

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Источник: korrespondent.net

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