Советник Трампа обсудил в Москве соглашения о вооружении

Во время визита в Москву советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил с секретарем Совета безопасности России Николем Патрушевым соглашения о вооружении и ситуацию в Сирии. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщили в посольстве США в РФ в Twitter.
"Болтон начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении.
Ранее в Совбезе РФ сообщили, что на встрече Патрушева и Болтона обсуждались вопросы международной безопасности, сотрудничества Москвы и Вашингтона в этой области.
Отметим, у Болтона в рамках двухдневного визита в Москву были запланированы переговоры в Совбезе РФ, Кремле и министерстве иностранных дел России.
Как сообщалось, на прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.
В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.
В Кремле сегодня заявили, что Вашингтон пока не предпринимал никаких действий по выходу из договора о ракетах.
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Источник: korrespondent.net
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