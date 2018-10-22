Мэй дали 72 часа на сохранение должности премьера - СМИ

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй члены партии Тори дали 72 часа на сохранение своего поста. Об этом в воскресенье, 21 октября, написала The Sunday Times.
Указано, что консерваторы недовольны тем, как Мэй управляет государством, в том числе процессом по выходу Великобритании из Европейского Союза (Brexit).
В частности, член консервативной партии и бывший военный Джонни Мерсер призвал парламентариев снять Мэй с должности. По его словам, британское государство не может возглавлять кто-либо, кто виноват в «полной неспособности осуществлять управление» в такой переломный для истории Соединенного Королевства момент.
По словам Мерсера, на этой неделе Мэй может угрожать вотум недоверия, поскольку «все крыла партии» объединились против премьер-министра Великобритании, пишет газета.
Как сообщается, в настоящее время глава британского правительства находится в «зоне поражения». По данным издания, непосредственная угроза для Мэй исходит не только от бывшего британского министра по Brexit Дэвида Дэвиса, но и от экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.
Кроме того, один из источников в Кабмине отметил, что Мэй «подвергает опасности свое правительство», отказываясь изменить подход к Brexit.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что соглашение об условиях упорядоченного Brexit готово на 95%.
Также сообщалось, что 20 октября более полумиллиона человек вышли в Лондоне на массовую акцию People's Vote March с требованием провести референдум об условиях выхода из состава Евросоюза. Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен поддержала акцию и идею провести еще один референдум, который предполагал бы возможность остаться в составе ЕС.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.