По Сирии нанесены новые авиаудары, десятки погибших

Коалиция под руководством США заявила, что нанесла новые авиаудары по мечети, которую Исламское государство использовало как базу в Сирии, в результате чего удалось ликвидировать десятки боевиков. Об этом в воскресенье, 21 октября, сообщило агентство Reuters.

"Коалиционные удары, которые попали в мечеть и дома, ликвидировали 22 джихадистов вокруг реки Евфрат у иракской границы, одного из последних исламских анклавов в Сирии", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным Сирийской обсерватории по правам человека, в результате воздушных атак в течение 18 - 19 октября в деревне Аль-Суса и его окрестностях погиб 41 человек, в том числе 10 детей. Многие из них были иракскими родственниками боевиков Исламского государства, сказали британские наблюдатели.

В свою очередь МИД Сирии заявило, что коалиционные самолеты "совершили преступление", в результате чего погибли, по меньшей мере, 62 мирные жителя в Аль-Суса и соседней провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что террористическая группировка Исламское государство полностью разгромлена при поддержке России за три года боевых действий в Сирии.

Также сообщалось, что Администрация президента США начала разработку плана "политического переходного периода" для Сирии, который не предусматривает отставку Башара Асада с поста президента страны.

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Источник: korrespondent.net