Депутаты рассказали о замечаниях к языковому закону

У парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики есть ряд замечаний к языковому закону, который был принят Верховной Радой в первом чтении, заявили представители комитета на пресс-конференции в Киеве, в понедельник, 22 октября.
В частности, ко второму чтению могут изменить норму о том, что печатные СМИ в Украине должны будут издаваться на украинском языке. В нынешней редакции законопроекта говорится, что газету или журнал можно будет издавать в двух или более языковых версиях, одна из которых обязательно должна быть на государственном языке. Все языковые версии должны иметь то же название, быть идентичными по содержанию и выходить в один день. В каждом месте распространения печатных СМИ украиноязычных газет и журналов должно быть не менее 50%. И если в точке продажи есть русскоязычная версия журнала или газеты, должна быть и украинская.
Депутат от фракции Блок Петра Порошенко, представитель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Григорий Шверк считает, что в этом вопросе нужно учитывать интересы бизнеса и спроса.
“Не печатать то, что станет макулатурой. А печатать именно то, в чем есть необходимость, чтобы обеспечить желание тех людей, которые хотят получить информацию на украинском языке, предоставить им такую возможность”, - отметил нардеп.
По его словам, есть предложения, как изменить спорную норму об обязательном дублировании на украинском языке газеты или журнала. Например, обязать предоставлять электронную ПДФ-версию по просьбе читателя на украинском языке. “Либо, чтобы внутри одного экземпляра была часть информации на украинском языке, а часть на русском языке, и из года в год увеличивать количество украинского контента”, - поделился своими соображениями Шверк.
Народный депутат от фракции Народный Фронт, руководитель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар сообщила, что комитет будет настаивать на поэтапном переходе на украинский язык печатных СМИ.
“Или это будет период в 2-3 года, когда они должны будут перейти на украинский язык, то есть более широкий переходной период. Либо это будут квоты, когда в первый год 25% контента на украинском языке, второй год 35% на украинском и так далее. И я буду вносить правку о том, что мы должны сохранить языки ЕС. То, что печатается на официальных языках ЕС должно быть исключением”, - заявила нардеп.
Также Сюмар прокомментировала норму языкового закона о том ,что интернет-сайты, средств массовой информации, зарегистрированных в Украине, должны быть на украинском языке.
В нынешней редакции закона говорится, что наряду с версией интернет-представительства выполненной на украинском языке, могут также существовать версии на других языках. Версия на украинском языке должна загружаться по умолчанию и быть не меньшей по объему и содержанию информации, чем версии на других языках.
Нардеп отметила, что эта норма “носит скорее рекомендационный характер, который на практике будет очень сложно воплотить в жизнь”.
По ее словам, в Украине интернет-издания вообще не регистрируются как СМИ.
“И каким образом нам это требование вводить в действие, если мы не можем даже найти ответственное лицо за тот или другой сайт. Если даже суд выясняет вообще к кому иск направлять, если подают иск о защите чести и достоинства. Вот, например, есть “сайт-помойка”, он напечатал, что угодно, на любом языке и очень сложно найти, кто за него отвечает. Особенно если сервера еще и за границей находятся. Обязать его де-факто очень сложно. Поэтому сегодня для нас это дилемма. Политической воли на регулирование интернета нет”, - резюмировала Сюмар.
Напомним, что Верховная Рада 4 октября поддержала за основу в первом чтении законопроект №5670-д Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Проект направлен на регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. Действие закона при этом не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами.У парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики есть ряд замечаний к языковому закону, который был принят Верховной Радой в первом чтении, заявили представители комитета на пресс-конференции в Киеве, в понедельник, 22 октября.
В частности, ко второму чтению могут изменить норму о том, что печатные СМИ в Украине должны будут издаваться на украинском языке. В нынешней редакции законопроекта говорится, что газету или журнал можно будет издавать в двух или более языковых версиях, одна из которых обязательно должна быть на государственном языке. Все языковые версии должны иметь то же название, быть идентичными по содержанию и выходить в один день. В каждом месте распространения печатных СМИ украиноязычных газет и журналов должно быть не менее 50%. И если в точке продажи есть русскоязычная версия журнала или газеты, должна быть и украинская.
Депутат от фракции Блок Петра Порошенко, представитель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Григорий Шверк считает, что в этом вопросе нужно учитывать интересы бизнеса и спроса.
“Не печатать то, что станет макулатурой. А печатать именно то, в чем есть необходимость, чтобы обеспечить желание тех людей, которые хотят получить информацию на украинском языке, предоставить им такую возможность”, - отметил нардеп.
По его словам, есть предложения, как изменить спорную норму об обязательном дублировании на украинском языке газеты или журнала. Например, обязать предоставлять электронную ПДФ-версию по просьбе читателя на украинском языке. “Либо, чтобы внутри одного экземпляра была часть информации на украинском языке, а часть на русском языке, и из года в год увеличивать количество украинского контента”, - поделился своими соображениями Шверк.
Народный депутат от фракции Народный Фронт, руководитель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар сообщила, что комитет будет настаивать на поэтапном переходе на украинский язык печатных СМИ.
“Или это будет период в 2-3 года, когда они должны будут перейти на украинский язык, то есть более широкий переходной период. Либо это будут квоты, когда в первый год 25% контента на украинском языке, второй год 35% на украинском и так далее. И я буду вносить правку о том, что мы должны сохранить языки ЕС. То, что печатается на официальных языках ЕС должно быть исключением”, - заявила нардеп.
Также Сюмар прокомментировала норму языкового закона о том ,что интернет-сайты, средств массовой информации, зарегистрированных в Украине, должны быть на украинском языке.
В нынешней редакции закона говорится, что наряду с версией интернет-представительства выполненной на украинском языке, могут также существовать версии на других языках. Версия на украинском языке должна загружаться по умолчанию и быть не меньшей по объему и содержанию информации, чем версии на других языках.
Нардеп отметила, что эта норма “носит скорее рекомендационный характер, который на практике будет очень сложно воплотить в жизнь”.
По ее словам, в Украине интернет-издания вообще не регистрируются как СМИ.
“И каким образом нам это требование вводить в действие, если мы не можем даже найти ответственное лицо за тот или другой сайт. Если даже суд выясняет вообще к кому иск направлять, если подают иск о защите чести и достоинства. Вот, например, есть “сайт-помойка”, он напечатал, что угодно, на любом языке и очень сложно найти, кто за него отвечает. Особенно если сервера еще и за границей находятся. Обязать его де-факто очень сложно. Поэтому сегодня для нас это дилемма. Политической воли на регулирование интернета нет”, - резюмировала Сюмар.
Напомним, что Верховная Рада 4 октября поддержала за основу в первом чтении законопроект №5670-д Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Проект направлен на регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. Действие закона при этом не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами.
Источник: korrespondent.net
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