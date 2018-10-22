ДТП с актерами Дизель шоу: водитель автобуса рассказал подробности

В момент столкновения с грузовиком водитель микроавтобуса Дизель шоу Михаил Манюк отвлекся на Марину Поплавскую, которая сидела рядом с ним. Об этом он рассказал журналистам перед началом судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева, пишет УНН в понедельник, 22 октября.
Водитель рассказал, как Марина Поплавская подошла к нему и сказала, что очень хочет в Житомир, спешит домой. По его словам, у актрисы болела спина.
При этом он заверил, что практически всегда ездит с оптимальной скоростью - от 90 до 95 км/ч.
Также водитель признался, что кроме Дизель шоу возил также ФК Маэстро - преимущественно ночью. Каждые полтора часа отдыхает, как это положено по нормативам.
"Я опытный водитель. И 450-500 км разрешается одному водителю", - добавил он.
При этом, по его словам, роковой для шоу маршрут был просчитан заранее - между Луцком и Львовом, Львовом и Житомиром должны быть ночевки в отеле. Однако планы руководства поменялись, и он получил приказ выезжать без надлежащего отдыха.
Напомним, в результате аварии погибла актриса Марина Поплавская. Шесть актеров Дизель шоу получили травмы.
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Источник: korrespondent.net
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