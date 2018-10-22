Украина внесла в черный список еще двух российских актеров

Министерство культуры Украины внесло в черный список российского актера и телеведущего Леонида Ярмольника, а также актрису Ирину Алферову. Обновленный список с полным перечнем деятелей, которые представляют "угрозу нацбезопасности Украины", опубликован в понедельник, 22 октября, на сайте министерства.
Как пояснили в ведомстве, указанный список пополняется по мере получения информации от СБУ.
Согласно закону о защите информационного телерадиопространства, Госкино отказывает в выдаче или продлении лицензии на право распространения и демонстрации фильма, если один из участников фигурирует в списке Минкультуры.
Напомним, Минкульт на основании обращений Совета нацбезопасности и обороны, СБУ, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания составил список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. На сегодня в обновленном списке 144 фамилии.
Ранее Министерство культуры Украины добавило еще четыре фамилии в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
Также сообщалось, что за последние четыре года Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило 780 российских фильмов и сериалов.
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Источник: korrespondent.net
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