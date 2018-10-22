Мощнее, чем Смерч. Новые РСЗО на вооружении ВСУ

Вооруженные силы Украины приняла на вооружение новый ракетный комплекс Ольха, он поступит в войска в 2019 году. ВСУ также уже получили реактивные системы залпового огня Ураган.

Власти говорят, что Ольха по своим характеристикам превосходит советскую ракетную систему залпового огня Смерч, которая стоит на российском вооружении, а Ураган - одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня ВСУ. Корреспонент.net рассказывает подробности.

Мощная Ольха

Украинская армия взяла на вооружение новейший украинский ракетный комплекс Ольха, разработкой котрого занималось киевское Конструкторское бюро Луч.

Поставки в войска начнутся в середине 2019 года. В Кабмине подчеркнули, что Вооруженные силы Украины при помощи нового комплекса "укрепят свою обороноспособность и смогут эффективно бороться с агрессором на востоке страны".

Разработка реактивной системы залпового огня Ольха с корректируемым боеприпасом стартовала в январе 2016 года и была завершена в мае 2018 года.

Испытания Ольхи прошли в апреле и декабре 2017 года, все они завершились успехом.

В феврале 2018 года секретарь СНБО Александр Турчинов сообщал, что серийное производство крылатых ракет для Ольхи начнется в конце 2018 - начале 2019 года.

Ольха является реактивной системой залпового огня с корректируемым полетом ракеты на основе советской РСЗО Смерч, точность которой достаточно низкая.

В апреле 2018 года при проведении очередных государственных испытаний Турчинов заявил, что Ольха по всем показателям превосходит российскую систему Смерч.

Украина в рейтинге армий. Почему ниже, чем до АТО

Дальность действия Ольхи состоваляет 120 километров, что на 30 километров больше, чем у Смерч. Пусковая установка содержит по 12 ракет калибром 300 милиметров, каждую из которых можно будет наводить на отдельную цель, а полет будет управляемым. Также ракеты могут нести различные боеголовки.

Система управления использует инерциальное наведение с коррекцией по GPS.

Дальнобойный Ураган

22 октября президент Петр Порошенко и Укроборонпром сообщили, что получили новую партию отремонтированных 220-мм реактивных систем залпового огня Ураган.

"Это - одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных", - написал Порошенко.

Как отмечается в сообщении Укроборонпрома, за 20 секунд Ураган может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который поразит цели на дальности до 35 километров. РСЗО усилят артиллерийскую мощь украинской армии.

Для перевода системы из походного в боевое положение необходимо три минуты. Это в сочетании с высокомобильным шасси 8х8, позволяет оперативно перемещаться на позицию, наносить удар по противнику и избегать огня, говорится в сообщении.

Крылатые и стратегические. Новые ракеты Украины

"Широкий спектр реактивных снарядов для Урагана позволяет уничтожать живую силу, небронированную, легкобронированную и бронированную технику, подразделения противовоздушной обороны и артиллерии, командные пункты, узлы связи и другие объекты противника", - подчеркнули в концерне.

Экс­плуа­та­ция ком­плек­са, который разрабатывался СССР в 1970-х годах, воз­мож­на в ус­ло­ви­ях при­ме­не­ния про­тив­ни­ком ядер­но­го, хи­ми­че­ско­го, бак­те­рио­ло­ги­че­ско­го ору­жия в лю­бое вре­мя го­да и су­ток, в раз­лич­ных кли­ма­ти­че­ских ус­ло­ви­ях при тем­пе­ра­ту­ре ок­ру­жаю­ще­го воз­ду­ха -40°...+50°С. Также используется российской армией и другими странами.

Для Урагана было разработано несколько видов кассетных боеприпасов. Кроме боеприпасов с осколочными боевыми элементами, ракета может снаряжаться противотанковыми и противопехотными минами.

Стрельбу можно вести как залпом, так и одиночными выстрелами. Возможен вариант так называемого рваного залпа, во время которого первые восемь ракет выпускаются с интервалом в 0,5 секунды, а остальные восемь - две секунды. Время обычного залпа - 8,8 секунды, а "рваного" - 20. Стрельбу можно вести из кабины или дистанционно.

Замена Градам

На выставке Зброя та безпека-2018 в Киеве, в которой приняли участие около 500 компаний из 17 стран мира, госпредприятие Шепетовский ремонтный завод впервые представил модернизированную реактивную систему залпового огня БМ-21 УМ Берест.

В производстве боевой машины используются только украинские комплектующие, отмечают в Укроборонпроме.

"Берест предназначен для замены БМ-21 Град, стоящий на вооружении ВСУ. Использование современных цифровых технологий и новое шасси отечественного производства предоставляют Бересту ключевые боевые и эксплуатационные преимущества, которые значительно расширяют боевые возможности РСЗО", - говорится в заявлении Укроборонпрома.

Cмотрите фотогалерею: Мощнее, чем Смерч. Новые РСЗО на вооружении ВСУ

Цифровые технологии интегрируют машину в систему обмена информацией на поле боя. Расчет РСЗО в режиме реального времени получает точные координаты противника, которые в обработанном виде поступают с беспилотников, контрбатарейной радиолокационной станции, а также других систем наблюдения.

"Такая интеграция в разы повышает точность и эффективность ведения огня. Еще одной особенностью новой РСЗО является увеличение мощности залпа до 50 реактивных снарядов, вместо 40 в Граде. Большая мощность позволяет гарантированно уничтожать противника и оперативно распределять огонь между различными целями", - отмечается в сообщении.

Подбили Abrams, но остались последними. Танки ВСУ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net