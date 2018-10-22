В Израиле застрелили палестинца при попытке нападения на солдата

В Израиле военные застрелили палестинца, который попытался напасть с ножом на израильского солдата в Хевроне на Западном берегу реки Иордан. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает Associated Press.

Отмечено, что израильский военнослужащий в результате нападения получил легкие ножевые ранения, его жизни ничто не угрожает. В свою очередь нападающий палестинец - 42-летний Моаммара аль-Атраш - умер от полученного огнестрельного ранения.

Известно также, что инцидент произошел около Пещеры Патриархов, которая считается священным местом как для евреев, так и для мусульман.

Ранее палестинец открыл огонь в промышленной зоне Баркан на Западном берегу реки Иордан, примерно в 25 километрах к востоку от Тель-Авива, в результате чего два гражданина Израиля были убиты, еще один получил тяжелые ранения.

Также сообщалось, что в результате столкновений с израильской армией на границе сектора Газа и Израиля погибли два палестинца.

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Источник: korrespondent.net