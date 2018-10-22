Лента RSS
Подписаться на ленту
22 октября 2018, понедельник, 19:25
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,42
22. 10. 2018

В Николаеве в подъезде дома изнасиловали ребенка - СМИ

В Николаеве в доме по улице Лазурной, 50-А неизвестный изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает издание Новости-N со ссылкой на местных жителей.

По данным издания, неизвестный напал на ребенка в подъезде. По ее описанию, это был парень невысокого роста, в черной куртке и с бородой.

В настоящее время потерпевшая находится в Заводском отделе полиции, с ней проводятся следственные действия.

Все экипажи патрульной полиции сориентированы на розыск насильника.

Напомним, в ночь на 14 июня в центре Николаева двое мужчин изнасиловали 12-летнею девочку. По данным полции, изнасилование произошло после совместного употребления спиртных напитков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понедельник чем хорош? Один прошёл - другого на неделе уже не будет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.