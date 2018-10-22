Двенадцать воинских частей ВСУ в понедельник, 22 октября, перешли на новую систему питания. Об этом в комментарии Укринформу сообщил работник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра.
По его словам, остальные 50 воинских частей перейдут на новую систему питания в течение ближайших четырех дней.
"Сегодня начался процесс перехода воинских частей на новую систему питания. Сегодня 72 бригада имени Черных запорожцев попробовала обновленное меню. В общем в понедельник 12 частей ВСУ уже перешли на новую систему питания", - рассказал Мисюра.
Отмечается, что к обновленному рациону военнослужащих добавили бананы, киви, арбузы, ананасы, йогурты и соки.
Эту информацию подтвердили 72 ОМБр имени Черных запорожцев.
"Новый продуктовый каталог уже сегодня радует наших военнослужащих новыми блюдами, такими как ребра копченые под черносливом, салат из пекинской капусты. Также рацион включает йогурты, соки, маслины и фрукты - киви, бананы, ананасы, арбузы и дыни, которые будут выдаваться дважды в день", - сообщается на странице Facebook бригады.
Cмотрите фотогалерею: На новую систему питания перешли 12 воинских частей ВСУ
Ранее Петр Порошенко показал новое меню для военных на Донбассе, разработанное по стандартам НАТО.
Также сообщалось, что Минобороны привлекло к дисциплинарной ответственности 16 военных чиновников за поставки военным некачественных пищевых продуктов.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.