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22. 10. 2018

США урезают финпомощь Центральной Америке из-за мигрантов

Вашингтон сокращает объемы помощи Гватемале, Сальвадору и Гондурасу в связи с не спадающим потоком мигрантов, прибывающих в США через южную границу. Об этом объявил в понедельник, 22 октября, американский президент Дональд Трамп в своем Twitter.

"Гватемала, Гондурас и Сальвадор не справились со своей работой, чтобы остановить людей, которые стремятся попасть из этих стран в США. Сейчас мы начинаем процесс масштабного сокращения объемов предоставляемой им иностранной помощи", - написал глава США в микроблоге.

На прошлой неделе американский президент обвинил три центрально-американские страны в том, что они не борются с оттоком населения, провоцируя массовую незаконную миграцию в США через территорию Мексики. Тогда Трамп пригрозил, что может направить войска для усиления контроля на американо-мексиканскую границу.

Перед этим сообщалось, что в сторону южной границы Соединенных Штатов движется "караван мигрантов", в составе которого насчитывается около четырех тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net

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