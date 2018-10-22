В Волынской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников организованной группировки, причастной к совершению ряда разбойных нападений на территории Украины. При этом банда действовала под видом Нацгвардии, сообщает в понедельник, 22 октября, пресс-центр СБУ.
В частности, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники специализировались на совершении разбоев, грабежей и вымогательстве денег у населения в различных регионах страны. При этом они использовали форму со знаками различия Нацгвардии.
По имеющейся в СБУ информации, бандиты планировали расширить "географию" своей преступной деятельности, для чего они прибыли из Киевской области на Волынь.
Cмотрите фотогалерею: На Волыни задержали выдающую себя за Нацгвардию банду
"Благодаря своевременным действиям правоохранителей, злоумышленники были задержаны в Маневичском районе при попытке совершения разбойного нападения на местного предпринимателя", - говорится в сообщении.
Сейчас в рамках открытого уголовного производства проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений на территории Украины.
Ранее под Киевом задержали банду рэкетиров, которые занимались разбоем и вымогательством в ряде населенных пунктов Киевской области.
Также сообщалось, что в Никополе Днепропетровской области прошли десятки обысков у членов группировки Белое братство. В ходе массовых обысков были задержаны четверо наркоторговцев, а также полицейские, крышевавшие их бизнес.
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Источник: korrespondent.net
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