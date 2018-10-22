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22. 10. 2018

СМИ показали видео с подозреваемым в убийстве саудовского журналиста

Появились записи с камер видеонаблюдения, на которых присутствует один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает CNN.

На записи видно, как мужчина, внешне похожий на Хашукджи, входит в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На другом видео "двойник" журналиста прибывает к Голубой мечети и отправляется в общественный туалет. Позднее он снова попадает в объективы камер, но появляется уже в своей одежде.

Есть еще одна запись, на которой подозреваемый выкидывает в мусорку пакет, где могла быть одежда Хашукджи и фальшивая борода.

Посмотреть видео можно перейдя по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что Джамаль Хашукджи был убит в консульстве королевства в Стамбуле удушающим захватом.

Саудовская Аравия официально признала смерть журналиста 20 октября.

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Источник: korrespondent.net

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