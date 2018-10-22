Повышение цены на газ: необходимость или геноцид

Цену на газ в Украине должны были повысить еще с весны 2017 года. Таковы обязательства Украины перед МВФ. Но правительство долго оттягивало это непопулярное решение.
Теперь говорят, что тянуть дальше некуда, поэтому цен на газ вырастет на 23,5% с 1 ноября.Зачем это нужно, и какие будет иметь последствия, разбирался
Судьбоносное решение
“Многие присутствующие на заседании не хотели бы на нем быть, но есть обстоятельства, которые следует учитывать ", - не без лишнего пафоса начал экстренное заседание Кабинета Министров, на котором собственно и приняли решение о подорожании цены на газ премьер-министр Владимир Гройсман.
С 1 ноября цена на газ вырастет с 6,96 гривен за кубометр до 8,55 гривны.
По словам Гройсмана, это было непростое решение, "еще с июля работали над тем, чтобы найти компромисс по цене на газ, но не все в моих силах". При этом он подчеркнул, что нынешнее подорожание еще не самое большое, изначально хотели поднять цену вообще не 60%.
Если не будет решен вопрос с ценой на газ, может быть расторгнуто сотрудничество с Международным валютным фондом, что приведет к дефолту в стране, подчеркнул премьер.
Он отметил, что у государства есть очень большие долги, которые надо возвращать, а обязательства по выравниванию цены на газ были еще в 2008 году.
"Мы работаем с финансовыми рынками мира, чтобы отдать кредиты, которые на нас возложили прошлые правительства в течение 2005- 2013 годов. Сейчас мы ежегодно платим 5 миллиардов долларов. В качестве обслуживания (взятого тогда) долга", - отметил премьер.
Реакция МВФ
Уже через несколько часов после решения Кабмина Международный валютный фонд сообщил, что достиг с Украиной соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), истекающую в марте 2019 года.
Обещанная сумма средств по новой программе – 3,9 миллиардов гривен.
"Опираясь на прогресс, достигнутый в рамках механизма EFF в уменьшении макроэкономической уязвимости, она (программа) сосредоточится, в частности, на продолжении фискальной консолидации и снижении уровня инфляции, а также реформах для усиления налоговой администрации, финансового и энергетического секторов", - говорится в заявлении МВФ.
Соглашение подлежит одобрению менеджментом и советом директоров фонда.
Заседание совета ожидается после парламентского одобрения государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями персонала МВФ и увеличения тарифов на газ и отопление для домохозяйств, отражающего рыночные тенденции с сохранением поддержки малообеспеченных потребителей.
Программа разрабатывалась совместно со Всемирным банком и Евросоюзом.
Что говорят в оппозиции
Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко обратилась к депутатам всех уровней – областных, районных, городских – созвать внеочередные сессии и призывать немедленно отменить повышение цен на газ.
Тимошенко также напрямую обратилась к президенту Украины с требованием прекратить "этот геноцид по отношению к украинскому народу".
"Когда эта власть во главе с президентом будет устранена путем демократических выборов через 7 месяцев, я гарантирую вам, что тарифы на газ и на тепло будут минимум вдвое уменьшены. А может, еще и в два с половиной раза", – пообещала она.
Ответ власти
Во власти уверены, что такие заявления – это обычный популизм.
"Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились - в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу", - сказал он.
"Советую меньше слушать сладкие голоса псевдо защитников. Почему? Потому что меда в них много, правды - мало, или и вовсе нет", - добавил Порошенко.
По его словам, больше всего "нахватались кредитов" те политические силы, которые сегодня громче всех "защищают" простой люд.
"54 миллиарда долларов - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах ... Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать", - заявил президент.
Президент также напомнил, что Украина давно имела обязательства по урегулированию цены на газ. По его словам, обязательства сравнить внутренние цены с ценой импортного газа Украина взяла, когда Владимир Гройсман еще был мэром Винницы.
Он добавил, что меморандум с МВФ подписали 31 октября 2008 года и посоветовал погуглить, кто тогда был премьером Украины. Мы погуглили – и это как раз Юлия Тимошенко.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что повышение цены на газ - решение неизбежное и "необходимое для недопущения в Украине экономического кризиса".
"Поднятие цены на газ - решение неизбежное, ведь от этого зависит финансовая поддержка Украины со стороны МВФ, которая сейчас очень нужна государству. Это решение необходимо для недопущения в Украине экономического кризиса", - отметил он и добавил, что "считает долгом поддержать решение правительства".
Не только газ
Новая цена газа повлечет за собой пересмотр тарифов на тепло и теплоснабжения. Так что с 1 ноября подорожает не только газ.
"На 17-18% вырастет тариф на тепло практически по всей Украине. Национальная комиссия должна это скорректировать. Будет хаос. Управленческой логики я здесь не вижу", - считает бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.
Гройсман говорит, что все, кто будет нуждаться в поддержке государства в виде субсидий - получат ее.
"Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно, но должен отметить, что изначально планировалось увеличить на 60%, но в результате тяжелых переговоров мы договорились о компромиссе", - сказал премьер.
В Минсоцполитике разработали 7 основных изменений, упрощающих доступ граждан к получению субсидий на жилищно-коммунальные услуги, заявил министр социальной политики Андрей Рева. Отныне субсидию будут получать те, кто имеет долги за неуплату единого социального взноса по вине работодателя.
Кроме этого, если в домохозяйстве есть алко- или наркозависимые люди, то такая семья сможет претендовать субсидию. Субсидия будет предоставляться на "отапливаемую площадь", а не на общую, как было раньше.
Увеличится также финансирование программы теплых кредитов.
Источник: korrespondent.net
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