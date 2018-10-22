Варфоломей заявил, что не отступит в вопросе автокефалии УПЦ

Константинопольский патриархат Варфоломей заявил, что не отступит в вопросе предоставления автокефалии Украинской православной церкви, и не намерен поддаваться какому-либо внешнему давлению. Об этом он сообщил в понедельник, 22 октября, выступая на встрече с греческой диаспорой Стамбула, передает Orthodoxia.Info.

Варфоломей пояснил, что на данный момент Константинопольский патриархат решает украинскую церковную проблему на основе права, которое ему дали канонами священные Соборы. По словам Вселенского патриарха, церковные каноны обязательные для всех православных.

"Нравится это братьям нашим российским или не нравится, рано или поздно они пойдут за решением, которое примет Константинопольский патриархат, потому что у них нет выбора", - подчеркнул он.

Напомним, 11 октября Вселенский патриархат в Константинополе согласился предоставить автокефалию Украинской православной церкви и решил отменить анафему предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета.

15 октября РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

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Источник: korrespondent.net