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22. 10. 2018

ДТП с Дизель шоу: водитель получил домашний арест

Шевченковский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест водителя автобуса Михаила Манюка, которого обвиняют в совершении ДТП, в котором погибла актриса Дизель шоу Марина Поплавская. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает Громадське радіо.

Манюк также обязан информировать следователя и прокурора о месте лечения и предоставлять подтверждающие справки.

Ранее Манюк рассказал подробности смертельной аварии.

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Источник: korrespondent.net

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