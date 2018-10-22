В Раде рассмотрят языковые квоты для печатных СМИ

В Верховной Раде ко второму чтению языкового законопроекта будет подана поправка о постепенном введении языковых квот для печатных СМИ, которые должны будут перейти с русского на украинский язык. Об этом в понедельник, 22 октября, заявила председатель комитета по вопросам свободы слова и информполитики Виктория Сюмар, передает РБК-Украина.
"Если мы внедряли квоты на телевидение или на радио, то мы создавали рабочие места для авторов и исполнителей. А здесь мы фактически убиваем работу для издателей. Поэтому сегодня мы говорим о введении переходного периода, в течение которого сами газеты, сами журналы будут давать частицами увеличение украинского языка. Например, интервью будут давать на украинском языке", - сообщила Сюмар.
По ее словам, переходный период для газет и журналов продлится от двух до пяти лет, ведь на Юге и Востоке Украины пресса выдается в основном на русском языке.
"Я уверена, что этот вопрос (переходный период - ред.) будет около двух лет для общенациональных изданий и пять лет, например, для региональных изданий. Ведь для изданий в Одессе, в зоне ведения боевых действий нужно проводить более гибкую политику. Или так, или путем саморегуляции, так как прописывать двуязычие в газетах это тоже не совсем правильно. Они должны понимать, что нужно приучать своего читателя", - сказала Сюмар.
По ее словам, соответствующая поправка будет представлена комитетом по вопросам свободы слова и информационной политики. А после этого - рассмотрена профильным комитетом, который готовит языковой законопроект к рассмотрению в Раде.
"Сейчас мы подготовили эти поправки, мы их сейчас подадим, и они уже будут учитываться ко второму чтению", - пояснила парламентарий.
Напомним, что Верховная Рада 4 октября поддержала за основу в первом чтении законопроект №5670-д Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Проект направлен на регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. Действие закона при этом не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами.
С 13 октября в Украине перестали засчитывать продукцию центральных телеканалов независимо от языка исполнения в квоту 75% украинского языка.
Также Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обнаружил признаки саботажа языковой квоты в эфире некоторых украинских радиостанций, которые в целом эти квоты выполняют.
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Источник: korrespondent.net
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