Лента RSS
Подписаться на ленту
22 октября 2018, понедельник, 22:32
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,42
22. 10. 2018

Украина и еще три страны присоединились к санкциям ЕС против России

Украина, Норвегия, Черногория и Албания присоединились к решению Европейского Союза продолжить персональные санкции против граждан и компаний из России до 15 марта 2019 года. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщается на сайте Совета ЕС.

Как отмечается, страны-кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской ассоциации свободной торговли и Европейского экономического пространства Норвегия, а также Украина присоединились к декларации.

Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации.

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины.

Как сообщалось, 15 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о продлении индивидуальных санкций против России на полгода, до 15 марта 2019 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Анекдот все анекдоты

Понедельник чем хорош? Один прошёл - другого на неделе уже не будет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.