Военнослужащие десантно-штурмовых войск Украины завоевали серебро на многонациональных соревнованиях Cambrian Patrol-2018, проходивших в Великобритании. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщил Генштаб ВСУ в соцсети Facebook.
В недельных учениях приняли участие 127 команд из 27 стран, которые должны были пройти 80-километровый марш, выполняя различные боевые задачи.
Украинские десантники обогнали 13 команд, восемь из которых позже сошли с дистанции.
В 2018 году участники учений разделились на семь потоков, по 18 команд в каждом. Вместе с украинцами в марше участвовали подразделения из Беларуси, Молдовы и Венгрии. С учетом того, что участники учений местами шли в обход, протяженность их марша достигла 85-95 км. Каждый участник нес на себе два рюкзака общим весом 41 кг, оружие, двойной боекомплект и радиостанцию с четырьмя батареями.
Основной акцент организаторы учений сделали на командную работу. Десантники должны были раскрыть место пребывания противника, уничтожить незаконное вооруженное формирование, оказать первую помощь, освободить заложников и преодолеть водные преграды.
На одной из точек украинские десантники были отмечены инструкторами Великобритании как одна из лучших команд, поскольку обнаружили 14 из 15 целей - танков, САУ и бронированных автомобилей. Также украинскую команду отметили за отработку захвата в плен двух условных врагов.
Cмотрите фотогалерею: Украинские десантники завоевали серебро на соревнованиях в Британии
Ранее в Украине завершились многонациональные учения Чистое небо-2018.
Также сообщалось, что на Приазовье провели масштабные военные учения по отражению высадки морского десанта противника на побережье.
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Источник: korrespondent.net
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