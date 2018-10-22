Севастополь юридически был в составе РФ - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский Севастополь "юридически всегда был в составе России". Об этом он сказал на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Собянин отметил, что Москва и Севастополь – города-побратимы, и "во все времена, даже когда Севастополь не был в составе России", российская столица всегда помогала ему. Путин прервал собеседника, заявив, что Севастополь формально всегда был российским городом.

"Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России", - заявил Путин.

Напомним, Крым был передан Украине в 1954 году в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР. Одновременно с Крымской областью в состав УССР вошел и Севастополь, что было закреплено в Конституции УССР 1978 года.

Ранее Путин подтвердил, что зарплата в Крыму ниже средней в России. По его словам, чтобы крымчане зажили так, как остальные россияне, нужно еще немного подождать.

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Источник: korrespondent.net