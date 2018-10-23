В ООН насчитали более семи тысяч беженцев, идущих в США

В США через Мексику в составе организованной колонны направляются 7200 мигрантов, цитирует в понедельник, 22 октября, агентство Associated Press официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака.

По его словам, Международная организация по миграции зафиксировала, что большое количество мигрантов все еще прибывают в Мексику, и "вероятно, останутся в стране на продолжительный период".

Хак рассказал, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев уже направило в мексиканские города Сьюдад-Идальго и Тапачула на границе с Гватемалой 32 человека в составе группы чрезвычайной помощи. Эти люди будут предоставлять мигрантам информацию о системе предоставления убежища в Мексике, а также давать советы по юридическим вопросам.

Несколько тысяч мигрантов из Гондураса, надеющихся добраться до США, скопились на границе Гондураса и Мексики.

На прошлой неделе американский президент обвинил три центрально-американские страны в том, что они не борются с оттоком населения, провоцируя массовую незаконную миграцию в США через территорию Мексики. Тогда Трамп пригрозил, что может направить войска для усиления контроля на американо-мексиканскую границу.

Перед этим сообщалось, что в сторону южной границы Соединенных Штатов движется "караван мигрантов", в составе которого насчитывается около четырех тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net