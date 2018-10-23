Второго повышения цены на газ не будет - Гройсман

Вопрос об очередном повышении на 35% цены на газ для населения не стоит, заявляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35 % не стоит и не может стоять, этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я тут выступаю на стороне людей", - сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV.

Правительство более года вело переговоры с Международным валютным фондом, чтобы найти оптимальное решение и не поднимать цену на газ для населения.

"Я с прошлого года вел переговоры с МВФ и хотел вообще снять этот вопрос с повестки дня. Почему? Потому что я понимаю, что для людей это жизненно важный ресурс. У нас достаточно холодные зимы и люди его используют для обогрева и бытовых нужд, а если мы посмотрим на доходы украинских граждан, увидим, что пока они не являются такими высокими, которые бы могли дать возможность платить рыночную цену на газ. И в любой рыночной цене надо всегда понимать социальный аспект", - сказал Гройсман.

Он напомнил, всего на эти переговоры ушел год и три месяца, именно столько удавалось удерживать цену на газ.

"Повышение цены на газ - вынужденный шаг, который должен привести к тому, что мы сможем работать с международными финансовыми рынками, обслуживать долги и таким образом будем обеспечивать стабильность и развитие национальной экономики", - отметил премьер-министр.

Конечно, добавил он, Украина могла бы не выполнять обещание и не увеличивать цену на газ, но тогда пришлось бы отказаться от сотрудничества с МВФ, не брать новые заимствования. "Тогда в стране будет кризис, инфляция, обесценивание доходов. Поэтому нам пришлось пойти на компромисс. Я выбрал честный путь по отношению к людям" , - подчеркнул Гройсман.

Ранее Гройсман объяснил повышение цен на газ.

Повышение цены на газ: необходимость или геноцид

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net