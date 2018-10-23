Гройсман рассказал, сколько семей получат субсидии

Органы социальной защиты населения могут предоставить субсидии семи миллионам домохозяйств, и бюджет это выдержит. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире канала ICTV.
"Эта цифра может достичь 7 млн и мы к этому готовы, а самое главное не то, сколько субсидиантов, а чтобы это было справедливо", - сказал Гройсман.
По его словам, сейчас идет процесс оформления субсидий на отопительный период, и те, кто уже получал субсидии и не имеет тех обстоятельств, которые могут повлиять на доступ к субсидии, автоматически получат переназначения.
Накануне правительство внесло изменения в условия оформления субсидий.
Также сообщалось, что президент Петр Порошенко поручил правительству расширить программу субсидий из-за повышения цен на газ.
В Украине объем субсидий уменьшился на 77%
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Источник: korrespondent.net
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