Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

О неполадках сообщают пользователи из Великобритании, Германии, Греции, Испании, Италии, а также Австралии, США, Японии, стран Латинской Америки.

Отмечается, что 62% из тех, кто сообщил о сбое, испытывают проблемы с просмотром новостной ленты, 20% не могут открыть сайт соцсети, 16% пользователей жалуются на проблемы со входом в учетную запись.

Напомним, 17 октября около 4.00 по киевскому времени произошел массовый сбой в работе YouTube по всему миру.

В работе Telegram произошел сбой

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Источник: korrespondent.net