В Замбии убьют две тысячи бегемотов - СМИ

Две тысячи бегемотов убьют в Замбии из-за высокой популяции их на территории, где они проживают. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра туризма страны Чарльза Банду.
По его словам, причиной тому является низкий уровень воды в реке Луангва. Ее уровень слишком мал для популяции, а переводить бегемотов в более комфортные условия слишком дорого.
"В национальном парке Южная Луангва популяция бегемотов превышает 13 тысяч, но этот район оптимален лишь для пяти тысяч бегемотов", - сказал он.
О планах отстрелить бегемотов власти страны заявляют не впервые. Ранее об этом они сообщали в 2016 году, но тогда британская организация Born Free добилась отсрочки уничтожения животных.
Ранее в Маниле на Филиппинах умер самый старый в мире бегемот - самка по кличке Берта, проживающая в местном зоопарке.
В зоопарке Сальвадора убили единственного бегемота в стране
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.