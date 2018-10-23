В Замбии убьют две тысячи бегемотов - СМИ

Две тысячи бегемотов убьют в Замбии из-за высокой популяции их на территории, где они проживают. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра туризма страны Чарльза Банду.

По его словам, причиной тому является низкий уровень воды в реке Луангва. Ее уровень слишком мал для популяции, а переводить бегемотов в более комфортные условия слишком дорого.

"В национальном парке Южная Луангва популяция бегемотов превышает 13 тысяч, но этот район оптимален лишь для пяти тысяч бегемотов", - сказал он.

О планах отстрелить бегемотов власти страны заявляют не впервые. Ранее об этом они сообщали в 2016 году, но тогда британская организация Born Free добилась отсрочки уничтожения животных.

Ранее в Маниле на Филиппинах умер самый старый в мире бегемот - самка по кличке Берта, проживающая в местном зоопарке.

В зоопарке Сальвадора убили единственного бегемота в стране

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Источник: korrespondent.net