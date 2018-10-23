Трамп пообещал наращивать ядерный арсенал США

Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. С таким заявлением президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами в понедельник, 22 октября.
"До тех пор, пока люди не придут в себя, мы будем его [ядерный потенциал] наращивать", - сказал он.
"У нас есть столько денег, сколько нет больше ни у кого, и мы будем его наращивать, пока они не придут в чувство. Когда они это сделают, мы поступим умно и мы прекратим это, и не только прекратим, но и сократим [потенциал]", - сказал он, добавив, что речь идет о Китае и России, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках ДРСМД.
Как сообщалось, на прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.
В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.
Новая гонка вооружений. Радикальное решение Трампа
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Источник: korrespondent.net
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