В ограждение рядом с Белым домом врезался автомобиль

Представитель спецслужб США сообщил о неизвестной машине, въехавшей в ограждение возле контрольно-пропускного пункта Белого дома.

Car just towed from White House grounds after hitting security barrier. pic.twitter.com/Rvb1HnAv5U

Сейчас устанавливается личность водителя. О пострадавших и других пассажирах автомобиля не сообщается.

В настоящий момент идет разбирательство, несколько улиц перекрыто, пишет The Washington Post.

Secret Service continue to go through vehicle after it hit a barrier on the White House grounds. Traffic is back open on 15th Street. pic.twitter.com/TaXwbkmw1W