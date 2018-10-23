Итоги 22.10: Суд по "евробляхам" и санкции России

В Киеве пассажиры блокировали городскую электричку
Киевляне утром в понедельник, 22 октября, на 50 минут блокировали движение городской электрички на станции Троещина-2. Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.
Свои действия пассажиры объясняли недовольством работой транспорта. В частности, жители Троещины требуют придерживаться графика движения и увеличения количества вагонов.
Суд вынес решение о законности "евроблях"
Верховный Суд признал законным бессрочное использование автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных в страну в режиме "транзит". Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник, 22 октября.
"Пользование личным авто с еврономерами, ввезенным как транзитное, не является правонарушением, предусмотренным Таможенным кодексом", - говорится в сообщении.
S&P дало трехлетний прогноз по курсу гривны
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл.
В то же время, к концу 2019 года обменный курс составит 30,30 грн/долл., к концу 2020 - 31,20 грн/долл., 2021 - 32,10 грн/долл.
Путин подписал указ о санкциях против Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает пресс-служба Кремля.
Причиной санкций названы "недружественные действия Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".
Нафтогаз заявил о рекордном уровне добычи газа
В октябре в Украине был установлен рекордный уровень среднесуточной добычи газа. Об этом в понедельник, 22 октября, заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев.
Он отметил, что Нафтогаз вступает в отопительный сезон 2018/2019 годов в хорошей форме с точки зрения инфраструктуры.
Водитель автобуса с актерами Дизель шоу рассказал подробности ДТП
В момент столкновения с грузовиком водитель микроавтобуса Дизель шоу Михаил Манюк отвлекся на Марину Поплавскую, которая сидела рядом с ним. Об этом он рассказал журналистам перед началом судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева.
Водитель рассказал, как Марина Поплавская подошла к нему и сказала, что очень хочет в Житомир, спешит домой. По его словам, у актрисы болела спина.
МВФ снизил требования к Украине
В новой программе МВФ stand-by на 3,9 млрд долларов содержится меньше требований к структурным реформам в Украине, чем предыдущей.
Как отмечается в сообщении агентства, утверждение программы stand-by произойдет до конца 2018 года после утверждения парламентом бюджета на 2019 года и одобрения со стороны руководства МВФ.
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Источник: korrespondent.net
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"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
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