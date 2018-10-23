Как успешно пройти интервью на проживание в США

Как правильно готовиться к интервью, какие тонкости следует учесть? Ответ на вопросы знает директор компании «Второй паспорт» - Юрий Моша.

Интервью можно поделить на 3 этапа:

● Первая часть посвящена биографии человека – проверке информации, которую он указал в досье. Информация нив коем случае не должна быть ложной или недостоверной, противоречить Вашим словам. Она должна полностью соответствовать требованиям, содержать исключительно правдивые указания. Иначе, подача документов будет признана фальшивой, соответственно будет признан фальшивым и весь процесс прошения убежища. Это влечет за собой пагубные для беженца последствия – отказ от какой-либо помощи или предоставления какого-статуса со стороны законной власти США. На этом этапе, офицер, рассматривающий заявку, будет задавать вопросы, связанные с биографией беженца: «В какой стране проживали?», «Какое образование имеете?», «Последние места жительства за 5 лет?» «Последнее место работы» и т. д. Они могут касаться и других членов семьи.

● В зависимости от обстоятельств и пытливости офицера, встреча может длится как 30 минут, так 3-5 часов. Длительность разговора зависит от того, насколько глубоко интервьюер проникся делом человека, пытающегося получить статус политического беженца. От того, как долго проходило собеседование, результат не зависит. Наверняка не можно знать: провел человек встречу успешно или нет? Запомните, не малую роль играет человеческий фактор. Результат может основываться на том, как быстро, четко и лаконично заявитель отвечает на конкретно поставленный вопрос. Путается ли в показаниях, соответствует ли информация из досье I-589 словам и другое? Запомните, если вопрос был неправильно понят, лучше не отвечать на него так, как считаете нужным. Какой-либо ответ, даже неправильный будет учтен и внесен в список пометок, а произнесенные слова автоматически учтутся, как ответ. Лучше переспросить еще раз, либо же воспользоваться услугами переводчика (если разрешит офицер), который прояснит происходящую картину.

● На третьем этапе, заявителю приходит письмо, в котором указаны результаты собеседования. И если результат положителен, на интервью с офицером вызывают семью в полном составе, где каждый проходит собеседование и проверку. В том числе, дети – они тоже выступают в роли защитников права получить статус политического беженца в Соединенных Штатах Америки. Если дети не достигли совершеннолетия, родители вправе распоряжаться и отвечать за них. С момента завершения интервью до получения письма с результатом проходит около 2-х недель. Как правило, человек после интервью подписывается в документе, где указана дата и время, когда можно ознакомиться с результатами собеседования. Но, в связи с большой загруженностью, решением может быть выслано по электронной почте, через почтовую службу, предварительно проинформировав об этом клиента.

Для того, чтобы успешно пройти интервью с офицером иммиграционной службы, нужно тщательно относиться к деталям. Знать свою историю от А до Я. В любой момент уметь рассказать хронологию событий из середины – до конца, от начала до середины.

Хорошую подготовку к интервью предоставит компания «Второй паспорт». Она убережет Вас от шарлатанства и псевдо-адвокатов по приобретению полит убежища в Штатах. Вы можете обратиться лично ко мне – к Юрию Моше или же к менеджерам нашей компании. Мы работаем на территории стран СНГ, главный офис компании находиться в Нью-Йорке. Юридическая и консультативная поддержка клиентов осуществляется 24 часа в день, 7 дней в неделю. Если Вы видите себя в качестве партнера компании «Второй паспорт», хотите помогать людям, делать их жизнь лучше и при этом хорошо зарабатывать – обращайтесь представительные центры по вопросам о приобретении франшизы.

Источник: korrespondent.net