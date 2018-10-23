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23. 10. 2018

В Китае открыли самый длинный в мире мост

Морской мост длинной в 55 километров открыли на юге Китая. Он соединяет Гонконг, Макао и город Чжухай, сообщает во вторник, 23 октября, AFP.

Отмечается, что сооружение является самым длинным морским мостом в мире. Его строительство началось еще в 2009 году. Мост должны были сдать еще в 2016 году, но в результате пересмотра бюджета, неблагоприятных погодных условий, а также аварий и несчастных случаев строительство затянулось.

Сооружение имеет надводную и подводную части. Надводный участок имеет протяженность 22,9 километров, подводный туннель - 6,7 километров. Также мост имеет нескольких искусственных островов и пограничных контрольно-пропускных пунктов, которые необходимы в связи с отношениями между Китаем, Макао и Гонконгом.

Вес моста составляет более 400 тонн. Он выполнен из стали. Мост рассчитан на срок службы до 120 лет и может выдержать сильнейший тайфун и землетрясение до восьми баллов.

Cмотрите фотогалерею: В Китае открыли самый длинный в мире мост

Напомним, в начале октября в Италии рухнул мост через пару часов после того, как по нему запретили движение.

А 14 августа в Генуе обрушился пролет автомобильного моста. Обломки упали на расположенные под мостом железнодорожные пути и дома. В момент происшествия на мосту находилось более 30 авто и три грузовика. В результате аварии погибли 43 человека. 

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Источник: korrespondent.net

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