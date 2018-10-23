Лента RSS
Подписаться на ленту
23 октября 2018, вторник, 10:57
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,42
23. 10. 2018

На Тайване произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана в 74 км к востоку от прибрежного города Хуалянь на Тайване. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиала Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 7.34 по киевскому времени во вторник, имел координаты 24,01 градуса северной широты и 122,32 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Индонезия оценила ущерб от землетрясения и цунами

Ранее сообщалось, что два мощных землетрясения произошли у тихоокеанского побережья Канады.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понедельник чем хорош? Один прошёл - другого на неделе уже не будет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.