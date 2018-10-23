В керченском колледже возобновили занятия

Во вторник, 23 октября, возобновились занятия после трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Минобразования Крыма".

Отмечается, что учебный процесс будет проходить в другом корпусе колледжа.

"Сегодня проходят классные часы, на которых (до студентов - ред.) будет доведен их последующий порядок обучения. Ребята в течение этих дней проходили психологическую помощь", - сказали в пресс-службе "Минобразования".

Отмечается, что занятия начались в 8:30.

Также сообщается, что в колледже будет проведен капитальный ремонт. В крымском "министерстве строительства и архитектуры" заявили, что после первичного осмотра несущие конструкции корпуса кажутся неповрежденными взрывом, однако окончательная оценка будет дана после намеченного на ближайшие дни инструментального обследования.

Накануне в Крыму отменили режим чрезвычайной ситуации после взрыва и стрельбы в керченском колледже.

Напомним, в прошлую среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа.

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Источник: korrespondent.net