На фабрике в Мексике из-за взрыва эвакуировали две тысячи человек

В Мехико произошел взрыв и пожар на фабрике по производству алкоголя. Об этом сообщил руководитель службы гражданской обороны Мехико Фаусто Луго на своей странице в Twitter.

"Пожар на алкогольной фабрике уже под контролем пожарных, один человек ранен, две тысячи человек эвакуированы", - написал он.

Как уточняют местные СМИ, на фабрике взорвался баллон с алкоголем. Власти еще не прокомментировали причины взрыва.

Hace unos momentos se registró una Explosión en el Incendio de Fábrica de Alcohol en calle Naranjo num 428 pic.twitter.com/RyRsgWi0To — hermes (@vialhermes) 22 октября 2018 г.

Жертвами взрыва на фабрике в Китае стали около 20 человек

Ранее в результате взрывов на фабрике фейерверков в Мексике погибли 24 человека.

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Источник: korrespondent.net