Найдены новые объекты в районе исчезновения подлодки Сан-Хуан

В зоне поиска пропавшей в 2017 году подводной лодки ВМС Аргентины Сан-Хуан обнаружены новые объекты. Об этом сообщили военно-морские силы страны.

"Была получена информация об обнаружении новой точки интереса под номером 20… Она будет изучена при первой возможности", - говорится в сообщении ВМС Аргентины.

Также в сообщении отмечается, что будет изучен объект "номер 19", обнаруженный ранее.

Как сообщает газета Clarin, обоим объектам присвоена категория "высокая степень вероятности совпадения".

По данным издания, на данный момент было исследовано 18 объектов, обнаруженных американской компанией. Большинство из них оказались скальными образованиями, также было обнаружено одно рыболовецкое судно и рыболовецкие сети. Проверка осуществляется с помощью погружения подводного аппарата.

Как сообщалось, в сентябре в зону поисков подводной лодки Сан-Хуан отправился норвежский корабль Seabed Constructor.

Напомним, аргентинская подводная лодка Сан-Хуан перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата.

В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

1 декабря 2017 года сообщалось, что поиск экипажа подлодки Сан-Хуан прекращен.

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Источник: korrespondent.net